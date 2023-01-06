На границе с Ираном был открыт огонь по нарушителю границы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Согласно информации, вблизи села Биринджи Махмудлу Физулинского района были замечены два нарушителя границы. Несмотря на предупреждение пограничников, они попытались скрыться с места происшествия. Погранотряд применил оружие, в результате чего один из нарушителей был ранен в ногу.

У одного из них был обнаружен один кинжал. После оказания медицинской помощи раненому нарушителю, он был доставлен в больницу Физулинского района. При обыске у них было обнаружено 6 кг 400 гр. марихуаны, метамфетамин, 1000 таблеток «капапрел» и 1 нож.