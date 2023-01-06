Согласно международному рейтингу портала Global Firepower, в 2023 г. Азербайджан поднялся в рейтинге самых сильных армий мира и занял 57 место среди 145 стран по военной мощи, что является лучшим показателем в Южном Кавказе.

При этом Грузия расположилась на 85-ом, а Армения на 94-ом месте.

При составлении рейтинга учитываются 60 индивидуальных факторов для определения показателя той или иной страны.

В расчет принимаются количественные показатели и мощь авиации, бронетехники, военно-морских сил и так далее. Кроме того, учитываются наличие природных ресурсов, рабочей силы, транспортные и логистические возможности государства. Важное место отводится размерам военного бюджета, внешнего долга, валютным резервам страны и ее покупательной способности.

Как отмечается в рейтинге, ежегодно призывного возраста достигает 1,5% населения страны. Всего военные составляют 3,7% населения, из них 0,6% — действующие. Как отмечается в рейтинге, всего в Азербайджане 148 военных самолетов, 17 истребителей, 11 ударных, 2 транспортных, 32 тренировочных, 86 вертолетов. Также отмечается что у Азербайджана 920 танков, 167 единиц самоходной артиллерии, 319 единиц буксируемой артиллерии, 323 единицы РСЗО. У Азербайджана также 4 подводные лодки, 13 патрульных судов.

Напомним, что в рейтинге за 2022 год Азербайджан занял 63-е место.