Сегодня на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что жильцы одной из квартир на Зыхском шоссе в Хатаинском районе Баку давно не отвечают на телефонные звонки и не реагируют на стук входной двери, поэтому необходима помощь спасателей.

Как сообщили в МЧС, на территорию выехали спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Спасателям удалось открыть входную дверь квартиры на седьмом этаже 11-этажного дома, чтобы сотрудники полиции смогли зайти в квартиру.

В квартире было найдено тело убитой Рахимы Гашимовой (1966 года рождения).

Муж Гашимовой — Ильхам Гашимов (1961 года рождения) был задержан в качестве подозреваемого.