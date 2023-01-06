Выписки и другие документы на земельные участки, принадлежащие ООО «Компания Гемигая», расположенной в Нахчыване, были утеряны. По полученным Report сведениям, в связи с этим компания обратилась в соответствующие учреждения.
Таким образом, планы двух земельных участков, принадлежащих ООО «Компания Гемигая», расположенных в селе Тумбул города Нахчыван, а также выписки с серийными номерами МХ-0047251 и МХ-0047252, были признаны недействительными по причине их утери.
Отметим, что ООО «Компания Гемигая» принадлежит бывшему председателю Верховного собрания Нахчыванской Автономной Республики Васифу Талыбову.
Да что вы говорите …. !!?? Как же кстати … , А документы на Нахичевань не утеряны случаем ….?? )))))