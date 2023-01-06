Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов отреагировал на слова Андрея Канчельскиса по поводу выступления подопечных Станислава Черчесова на чемпионате мира — 2018.

«Он заслуженный футболист. Отношусь к нему с огромным уважением. Он поделился своим мнением и имеет на это право. Считаю унижением вступать с ним в полемику», — цитирует Самедова Sport24.

Канчельскис заявил, что матчи сборной России на домашнем мундиале были куплены.

Напомним, что Самедов выступал на ЧМ-2018. Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала.