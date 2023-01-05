19:37 В результате предварительного следствия стало известно, что инцидент произошел в результате взрыва гранаты, которую держал в руке Биннат Гараев, когда он и Насиб Гейдаров находились в автомобиле марки «ВАЗ 2107», принадлежащем последнему. В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления того, откуда Б.Гараев взял гранату и других деталей происшествия.

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19:01 В результате взрыва гранаты в Шамкире Насиб Гейдаров 1972 года рождения и Биннат Гараев 1990 года рождения получили ранения, уточняет «Репорт». По факту ведется расследование.

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18:39 На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Шамкирского районного отдела полиции.

«В настоящее время уточняется количество и состояние раненых. Продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления», — заявил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

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18:14 В Шамкире произошло вооруженное нападение на пункт обмена валюты. Это произошло на территории, именуемой «Базар».

Неизвестные бросили гранату в пункт обмена валюты. Два человека госпитализированы, уточняет АПА.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести.