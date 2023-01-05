Россия отреагировала на декабрьские удары по аэродрому в Энгельсе (Саратовская область), перебросив бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС на авиабазы, расположенные восточнее, пишет в сегодняшней сводке Министерство обороны Великобритании.

Самолеты по-прежнему смогут наносить удары по Украине, поскольку крылатые ракеты имеют дальность порядка 5 тысяч километров, однако столь дальние вылеты создадут дополнительную нагрузку и осложнят техническое обслуживание бомбардировщиков. В итоге это приведет к дальнейшему истощению ограниченного количества летных часов, имеющихся у этих устаревающих самолетов.