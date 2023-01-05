Сотрудники отдела полиции Балакенского района провели серию операций против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств на территории района. В результате проведенных за последние два дня мероприятий было задержано 8 человек, изъято из оборота 15 килограммов наркотиков.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операции сначала были задержаны двоюродные братья Фарман и Исрафил Гараевы.

В ходе личного обыска у них была обнаружена марихуана. В ходе обыска в доме Фармана Гараева была обнаружена сушеная марихуана общим весом около 14 килограммов. В ходе расследования выяснилось, что задержанный с марта прошлого года в лесистой местности занимался выращиванием марихуаны.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны еще 6 жителей района – Аскер Аскеров, Ризван Джуджуев, Азер Гардашов, Кямран Алиев, Араз Бабаев и Назим Барадов, подозреваемые в сбыте и хранении наркотиков. У них были обнаружены и изъяты большое количество сильнодействующих наркотических средств — героина и марихуаны.

По данным фактам в отделе полиции Балакенского района возбуждены уголовные дела.