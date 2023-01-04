Турция проведет международный газовый саммит в феврале, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в ходе визита в Северную Македонию, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN Türk

По его словам, турецкие предприниматели в Северной Македонии взялись за выполнение важных задач и внесли значительный вклад в их решение.

Заявив, что в ближайшее время будет подписан меморандум о взаимопонимании с Северной Македонией, Донмез сообщил, что «в феврале будет организован международный газовый саммит и что турецкая сторона пригласила на него министра экономики Северной Македонии», — передает телеканал CNN Türk.

По словам турецкого министра, газовая инфраструктура страны «становится доступной и для стран региона».