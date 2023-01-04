В Стерлитамаке (Республика Башкирия) вандалы разгромили резиденцию Деда мороза, а также ледяные скульптуры, которые возвели к новогодним праздникам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Первое сообщение о том, что хулиганы сломали юрту Деда Мороза появились 2 января 2023 года. «Вандалы разломали все, что находилось в юрте: выдрали всю иллюминацию, сломали предметы декора, повредили саму юрту», — рассказали представители власти. Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался неоднократно судимый местный житель.

4 января в администрации сообщили еще об одном случае вандализма — на этот раз пострадали ледовые скульптуры «Стерлитамак» и «2023», построенные в новогоднем городке перед Городским дворцом культуры.

«Кому-то до сих пор не дает покоя та красота и праздничная атмосфера, которую мы создаем совместно с предприятиями и предпринимателями нашего города», — отметили в администрации, добавив, что полиция уже занимается поиском хулиганов.