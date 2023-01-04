Издание New York Times пишет об успехах украинских военных, которые заявляют, что за последние дни сбили все 80 дронов-камикадзе, запущенных из России, и задается вопросом: как долго Украина сможет поддерживать свои усилия, учитывая, что подобные меры защиты обходятся достаточно дорого.

Беспилотники «Шахед-136» иранского производства, которые использует Россия, относительно дешевы, в то время как набор вооружений, необходимых для того, чтобы их сбить, обходится гораздо дороже, говорят эксперты.

Глава украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артем Старосик подсчитал, что ракеты, которыми сбивают беспилотники, обходятся в семь раз дороже, чем запуск самого дрона.

Один «Шахед» может стоить 20 тысяч долларов, в то время как стоимость пуска ракеты класса «земля-воздух», может составлять от 140 тысяч долларов за советские С-300 до полумиллиона долларов в случае с американскими NASAMS.

По мнению некоторых аналитиков, такой дисбаланс может со временем сыграть на руку Москве и дорого обойтись Украине и ее союзникам.

По данным «Мольфар», с сентября Россия запустила в Украину около 600 дронов. Украинские военные особо не распространяются о деталях противовоздушной обороны и ее стоимости из-за оперативной секретности, которая окутала большую часть их военного планирования, что затрудняет анализ, отмечает NYT.