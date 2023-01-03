Согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС, Ильхама Алиева, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов побывал в штабе Сухопутных войск, сообщает пресс-служба Министерства обороны АР.

Министр выслушал доклады, связанные с оперативными условиями Центра управления обороной СВ и дал соответствующие поручения по служебно-боевой деятельности. Затем в ходе служебного совещания с руководством СВ был проведен анализ проделанных работ, даны приказы по постоянной поддержке на высоком уровне боевой готовности и профессионализма военнослужащих и практическим тренировкам центров управления и подразделений.

З.Гасанов пожелал участникам совещания успехов на службе в 2023 году.