Российские силы истощают свои запасы артиллерийских боеприпасов. В результате им будет трудно поддерживать текущий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ISW считает, что ограничения на боеприпасы частично помешают российским силам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшее время.

Истощение запасов артиллерийских боеприпасов российских вооруженных сил, вероятно, повлияет на их способность проводить активные операции и в других местах в Украине.