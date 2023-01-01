За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины уничтожили около 760 российских военнослужащих, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 106720 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Другие потери России выглядят так:

танки – 3031 (+2) ед;

боевые бронированные машины – 6084 (+9) ед;

артиллерийские системы – 2021 (+5) ед;

РСЗО – 423 (+0) ед;

средства ПВО ‒ 213 (+0) ед;

самолеты – 283 (+0) ед;

вертолеты – 269 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46);

крылатые ракеты ‒ 723 (+12);

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 4720 (+13) ед;

специальная техника ‒ 181 (+1).

Наибольшие потери Россия понесла на лиманском и бахмутском направлениях, уточнили в Генштабе.