За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины уничтожили около 760 российских военнослужащих, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 106720 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Другие потери России выглядят так:
танки – 3031 (+2) ед;
боевые бронированные машины – 6084 (+9) ед;
артиллерийские системы – 2021 (+5) ед;
РСЗО – 423 (+0) ед;
средства ПВО ‒ 213 (+0) ед;
самолеты – 283 (+0) ед;
вертолеты – 269 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46);
крылатые ракеты ‒ 723 (+12);
корабли/катера ‒ 16 (+0) ед;
автомобильная техника и автоцистерны – 4720 (+13) ед;
специальная техника ‒ 181 (+1).
Наибольшие потери Россия понесла на лиманском и бахмутском направлениях, уточнили в Генштабе.
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