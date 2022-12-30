Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения позволили украинской армии стать сильнее и «на время остановили наступление России». Об этом он заявил в интервью изданию Kyiv Independent.

«С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия стала совсем другой… Она лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность», — сказал Олланд.

По его словам, пример этого «хорошо виден на поле боя».