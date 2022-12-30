Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Согласно распоряжению, Вахид Расим оглу Гаджиев назначен специальным представителем президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, созданный указом президента от 7 июля 2021 года №1386 «О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике».