Российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском направлениях. Также россияне пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На Купянском и Новопавловском враг ведет активную оборону. На Херсонском направлении проводит перегруппировку войск на другие направления, усиливается подразделениями территориальных войск, ведет позиционную оборону.

Утром российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет в ЗРК С-300 по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах Украины. По уточненным данным, было применено 69 крылатых ракет. Силы обороны Украины уничтожили 54 из них.

Также в течение дня противник нанес 10 ракетных, 23 авиационных удара и совершил 14 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам по линии столкновения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском — противник обстрелял районы населенных пунктов Липовка и Гремячко Черниговской области; Будки, Искрисковщина и Запсилье — Сумской и Гурьев, Сотницкий Казачок, Стрелка, Зеленое, Огурцово, Гатище, Колодезное, Редкодуб, Новомлынск в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения потерпели районы 19 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Коляровка, Табаевка, Клещевка и Лозовая Харьковской области и Новоегоровка, Ковалевка, Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляно более 15 населённых пунктов. В частности, Андреевку, Спорное, Берестово, Белогоровку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку и Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении были обстреляны Орловка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Времовку, Новоукраинку, Пречистовку и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций украинских войск в районах более 35 населенных пунктов. Среди них — Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области и Змиевка, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Огромное в Херсонской области.

Противник продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно захваченных территориях для лечения раненых российских военнослужащих и наемников частных военных компаний. Так, в Беловодске Старобельского района Луганской области продолжают лечение более 100 раненых представителей ЧВК «Вагнер». Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого «военного госпиталя» лечат около 120 раненых россиян.

В городе Донецк захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медицинских работников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь. 28 декабря, в результате огневого поражения подразделениями Сил обороны вражеских позиций в районе Бердянска Запорожской области, ликвидировано более 50 россиян.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Украинские ракетчики и артиллеристы за текущие сутки поразили 4 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы россиян.