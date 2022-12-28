Священнослужители Гаджигабульского, Сальянского, Нефтчалинского, Билясуварского районов и города Ширван выступили с заявлением в связи с военными учениями Ирана в приграничных районах Азербайджана и его поддержкой Армении. Данную информацию приводит Qafqazinfo.

В указанном заявлении говорится, что Азербайджан является одной из избранных стран мира из-за своего религиозного окружения. В соответствии с верховенством закона и демократическими принципами наше государство уделяет особое внимание содействию сосуществованию, созданию атмосферы высокой терпимости и мультикультурных ценностей. Мечети, церкви, другие молельные дома, а также священнослужители всегда окружены высокой заботой. Наше государство постоянно защищало и продвигало эту политику не только внутри страны, но и на региональной и международной аренах, и основной практикой было строить свою внешнюю политику на принципах добрососедства, мира и спокойствия. Однако усилия Азербайджана в этом направлении не были правильно поняты нашими соседями и подверглись давлению и агрессии.

«Особенно со стороны Ирана, где нас разделяют общие моральные ценности и где живут миллионы наших соотечественников, такое отношение было для нас неожиданным и вызвало чувство глубокого разочарования.

Иран, где мы ожидаем братских и дружеских отношений, на протяжении многих лет, наоборот, углублял сотрудничество во всех сферах с Арменией, которая разрушила 65 из 67 мусульманских мечетей, держала в мечетях свиней, создала угрозу миру в региона, не отказывается от своих территориальных претензий к Азербайджану и мстит. Он защитил эту страну и оскорбил дух наших шехидов, назвав ответ нашей армии на провокации узурпацией. Иран, который годами закрывал глаза на оккупацию азербайджанских земель и считал своей красной чертой территориальную целостность Армении, в то же время выдвигал необоснованные претензии к нашей стране, проводил военные учения на наших границах и пытался поставить под сомнение духовность и преданность нашего народа исламу, пытаясь замаскировать свои действия под религиозные. Тем самым Иран подписал акт, несовместимый не только с отношениями между Ираном и Азербайджаном, но и с исламской солидарностью», — говорится в заявлении.

«Хотим сообщить вам, что подобные бесчеловечные действия, не вписывающиеся ни в какие религиозные нравы, также очень беспокоят религиозных деятелей. Мы, священнослужители, выражаем обеспокоенность несправедливой политикой Ирана, именующего себя Исламской Республикой, несовместимой с религиозными ценностями в регионе, и его угрожающими и неуместными заявлениями в адрес Азербайджана, и заявляем, что эти действия Иран не соответствует духу братства священной религии ислама», — подытожили авторы заявления.