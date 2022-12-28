Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин высказался по поводу прогнозов заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева и назвал их «эротическими фантазиями».

«Да, я ознакомился с «прогнозами» и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются. А что касается обстановки на фронте, я хорошо в неё погружен, но это мой маленький секрет», — отметил он.