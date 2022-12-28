В поселке Персиановском под Новочеркасском (Ростовская область РФ), сгорел корпус 150-й мотострелковой дивизии. Пожар начался ранним утром 27 декабря в районе Кадамовской, 3, сообщает региональный ресурс Donday.

Огонь уничтожил один из построенных в 2016 году корпусов.

На видео двухэтажное здание полыхает по всей площади. Черный дым разносится по всему поселку.

«Из-за чего произошло возгорание и когда удалось потушить пожар, пока не ясно. Специализированные ведомства не дают комментарии по этому поводу», — отмечают СМИ.