Глава Кыргызстана Садыр Жапаров по ходу своего выступления на заседании кабинета министров республики пристыдил чиновников за то, что те ведут документооборот на русском языке, передает РИА Новости.

«Неправильно, являясь киргизами, вести документооборот только на русском языке. Доля государственного языка должна быть не ниже 50%», — сказал он.

По словам президента Кыргызстана, в стране нужно создавать условия, чтобы любой гражданин республики мог свободно говорить и писать на государственном языке.

«Если равнодушное отношение к языку продолжится, то язык не будет развиваться», — указал он.