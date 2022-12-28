Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил считать «врагами общества» россиян, которые уехали из страны, критикуют российские власти и желают РФ поражения в войне с Украиной.

«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний», — говорится в его посте.

По мнению Медведева, таких людей «не следует пускать обратно в Россию до конца их дней», а также им нужно запретить зарабатывать в стране.

«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование. Хотя лучше бы им не возвращаться», — заключил он.