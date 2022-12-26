24 декабря 02:20 пограничники заставы «Гёйтепе» задержали нарушителя границы, который пытался пройти на сторону Азербайджана на территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Аваш Ярдымлинского района.

Как сообщили в ГПС, нарушитель был задержан. Установлено, что им является житель села Аваш Ярдымлинского района Бабаев Тариэль Сафар оглу (1989 г.р.).

Во время обыска у него были обнаружены и изъяты 2 килограмма 300 граммов ювелирных изделий.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.