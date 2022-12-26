Послом Украины в Болгарии Зеленский назначил специалиста по драгоценностям и сексологии. Указ о назначении появился на сайте президента 23 декабря. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Новоназначенная Олеся Илащук в реестрах Минюста указана как бывший бенефициар компании «Джемма», занимавшейся ремонтом ювелирных украшений, а ныне — ремонтом промышленного оборудования.

Также она — действующий член Европейской ассоциации психологов-сексологов.

Информация о том, что Илащук позиционирует себя сексологом была указана в ее ФБ-профиле (ныне недоступен), а также есть на сайте Европейской ассоциации психологов-сексологов.

Как утверждают ряд СМИ, опыта дипломатической работы новая посол не имеет.