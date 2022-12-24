В конце 1980-х годов советское правительство совершило очередное преступление против нашего народа. На сей раз армянские националисты и их покровители в советском правительстве, воспользовавшись уходом в отставку великого лидера Гейдара Алиева, немедленно перешли к действию.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«В ноябре 1987 года, спустя две недели после отстранения Гейдара Алиева от всех должностей, армянские националисты подняли голову. Советское правительство потакало им, и как в Карабахе, так и тогдашней Республике Армения началось очередное преступление против нашего народа. Азербайджанцы были депортированы из своего исторического края — Западного Азербайджана, и мы хорошо знаем эту историю, помним ее. Хорошо знаем и количество населенных пунктов, где проживали азербайджанцы — более чем в 170 селах жили только азербайджанцы. Я имею в виду тогдашнюю Армению, Республику Армения. Почти в 90 селах азербайджанцы составляли большинство, они проживали в целом более чем в 300 городах и селах. Все они в течение 3 лет были насильственно выдворены, изгнаны из Армении, многие были убиты, подверглись пыткам», — отметил глава государства.

Подчеркнув, что все эти преступления происходили на глазах советского правительства, президент Азербайджана сказал: «Последними депортации подверглись жители нашего села Нюведи – это произошло в августе 1991 года. Мало того, преступление против нашего народа было совершено еще и в Карабахе».