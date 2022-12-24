Западный Азербайджан – наша историческая земля. Это подтверждают многочисленные исторические документы, исторические карты, наша история. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил: «К сожалению, армяне сровняли с землей и уничтожили все наши исторические и религиозные памятники в Западном Азербайджане, так же, как они это сделали в Карабахе. Они хотели стереть историческое наследие азербайджанцев, но не смогли добиться этого, потому что есть история, есть документы, есть карты. Демонстрируемая в этом здании карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении».

Подчеркнув, что сейчас наша главная задача заключается в том, чтобы донести эти сведения до мировой общественности, президент сказал: «Работа в этом направлении уже началась. Но я уверен, что община будет вести работу в этом направлении более целенаправленно, на достижение результата».