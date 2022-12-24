Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 480 российских солдат и сбили восемь вражеских БПЛА. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют 101 430 военных убитыми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.12 ориентировочно составили: личного состава — около 101 430 (+480) человек ликвидировано, танков — 3006 (+1) ед, боевых бронированных машин — 5994 (+8) ед, артиллерийских систем — 1988 (+4) ед, РСЗО — 418 (+4) ед, средства ПВО — 212 (+0) ед,

самолетов — 283 (+0) ед, вертолетов — 267 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1706 (+8), крылатые ракеты — 653 (+0), корабли /катера — 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 4627 (+5) ед, специальная техника — 178 (+0).

Указано, что наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Напомним, по данным Генштаба, из-за значительных потерь оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали.

Сообщается, что на временно оккупированных территориях россияне держат своих раненых за решеткой, чтобы те не убегали.