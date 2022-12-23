Вооруженные силы России в ходе «специальной военной операции» уничтожили до 45 украинских военных на южнодонецком направлении.
Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Вооруженные силы России в ходе «специальной военной операции» уничтожили до 45 украинских военных на южнодонецком направлении.
Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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