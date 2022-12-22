Адиль Керимли освобожден от должности первого заместителя директора Центра Гейдара Алиева. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим своим распоряжением президента Керимли назначен первым заместителем министра культуры Азербайджана.

Согласно распоряжению, до назначения министра культуры временное исполнение этих обязанностей возложено на первого заместителя министра культуры Керимли.

Отметим, с 2012 года Керимли руководил отделом культуры на Milan Expo, Dubai Expo и других международных мероприятиях, был руководителем организационного комитета азербайджанского павильона на Выставке Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) в Москве.

Керимли также был членом рабочей группы Фонда Гейдара Алиева по восстановительным работам и проектам по реконструкции на освобожденных территориях, а также членом рабочей группы организованных Фондом дней азербайджанской культуры в ряде стран мира. Работал куратором культурных проектов Фонда Гейдара Алиева в Германии, Великобритании, Италии и Франции.

Был руководителем азербайджанской делегации на конкурсе Eurovision (Евровидение), а в 2012 году, когда этот конкурс проводился в Баку, работал руководителем рабочей группы по подготовке к конкурсу. В этот период Керимли был членом комитета по правам и общественным делам Европейского вещательного союза.

Родился в 1979 году, в 1999 году окончил юридический факультет Бакинского государственного университета (степень бакалавра), а в 2001 году — магистра, является доктором философии по праву.