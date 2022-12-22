В партии импортированного из Ирана в Азербайджан болгарского перца обнаружен вирус коричневой морщинистости.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

«Партии перца, импортированные в Азербайджан иранской компанией ООО Aqro Laym (25 452 кг) и ООО Albalı A Fruit (8 472 кг), были проверены инспекторами агентства. В результате анализов взятых образцов был выявлен вирус коричневой морщинистости».

Ведомством было принято решение об уничтожении непригодных партий перца.

Вирус коричневой морщинистости является опасным патогеном овощных культур, таких как томат и перец.