Президент США Джо Байден в ходе совместного брифинга в Белом доме перед началом переговоров с главой Украинского государства Владимиром Зеленским 21 декабря отметил эскалацию атак России на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Американского президента цитирует CNN.

Байден отметил, что «трудно поверить, что прошло 300 дней» как президент РФ Владимир Путин «жестоко посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на невиновный украинский народ только для того, чтобы запугать».

«Путин пытается использовать зиму как оружие, но украинский народ продолжает вдохновлять мир», — отметил лидер США.

По его словам, Соединенные Штаты планируют усилить способность Украины защитить себя, в том числе и улучшить противовоздушную оборону с помощью систем ПВО Patriot.