«В Шуше восстановлено семь исторических памятников, сейчас реставрируются еще 10», сказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Он отметил, что после освобождения от оккупации были предприняты важные шаги по восстановлению историко-культурного наследия города: «В настоящее время восстанавливаются многие религиозные памятники. На сегодняшний день восстановлено семь памятников. Сейчас реставрируются еще 10 исторических памятников с участием местных и зарубежных специалистов. В их числе три мечети. Работы планируется завершить в конце следующего года», цитирует Керимова Report.