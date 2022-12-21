21 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в Турции.

Как сообщили в Министерстве обороны, на встрече была подчеркнута важность взаимной поддержки территориальной целостности обеих стран, отмечено, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

Стороны особо подчеркнули, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в области обороны развивается по восходящей линии.

На встрече был проведен подробный обмен мнениями по различным сферам двустороннего военного сотрудничества, обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.