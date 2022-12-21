Война России в Украине длится уже 10 месяцев, сегодня 301 день «специальной операции», и властям соседней страны все сложнее и сложнее вдохновить народ на службу отечеству. Россияне, не желающие воевать, массово бегут из страны. Даже 15-миллионная Москва, и та опустела, я убедилась в этом в ходе ноябрьского визита в Первопрестольную. Россияне бегут от мобилизации и теперь даже Таджикистан, над чьими гражданами еще совсем недавно потешались в этой стране, рассказывая об их «тугодумии» анекдоты и снимая юмористические передачи, показался для них раем на земле. Россияне, жившие своими шовинистическими и великоимперскими представлениями о народах, населяющих постсоветское пространство, искренне удивились тому, что и за пределами России есть жизнь, есть цивилизация, и что люди там не едят сырое мясо, и не ходят в овечьей шкуре, и даже, представьте себе, умеют говорить. Ну это я, конечно, утрирую, но в целом так оно и есть.

Да и в Баку россиян немало и все знают, что с их приездом, цены на жилье в Азербайджане подскочили в разы. Однако осуждать людей за то, что они не желают воевать и умирать на чужой земле, непонятно за что, нельзя. Не хотят они убивать, и войны не хотят. Не хотят ее и те, кто остался в России в силу разных причин.

Как бы пропагандистская машина не старалась обелить намерения властей и оправдать убийства и разрушения в Украине, используя для этой цели соловьевых, скабеевых и симонянов, закрыв все неугодные СМИ и изолировав население от объективной информации, народ российский в целом адекватен, и прекрасно понимает суть вещей. Потому что тотальный контроль невозможен, в век цифровых технологий невозможно перекрыть доступ к информации и связь с внешним миром, да и глупо это.

Но на российском телевидении не сдаются и продолжают изощрятся в съемках социальных, «патриотических» роликов, которые по мнение горе-режиссеров должны сподвигнуть мужскую часть населения на отчизнолюбие, и мотивировать их отправиться на «священную войну». Но почему-то на них сами такая мотивация не действует. И пока еще никто из тех, кто сидит в Останкино не изъявил желание воевать.

На днях запустили ролик «Дед, не продавай машину», в которой уставший от нищеты пожилой мужчина, рассматривая упаковку сосисок в магазине, решился продать свои старенькие «жигули». Вскоре появился покупатель, который предложил мужчине вдвое меньше сумму, чем была оговорена изначально. И вот тут нашлось решение. Внук, чтобы спасти положение в семье, очевидно, тоже безработный, заключает контракт о службе в армии и отправке на фронт, и со словами «теперь уж точно не пропадем» кидается в объятия деда.

Что это? Конец человечности и начало эпохи тупости и цинизма? То есть, отправиться убивать в чужую страну – это единственный способ для двух взрослых и крепких россиян выжить в «великой державе». Креативно, ничего не скажешь.

А до этого был ролик, в котором безработный отец, не имеющий материальной возможности купить дочери айфон, напросился в военкомат воевать в Украине, а через пару месяцев вернулся с трофеем – мобильным телефоном для дочери, вероятно отнятым у убитого им 18-летнего парнишки или украденного во время мародерства. Конечно, это всего лишь домыслы, в ролике ничего об убийстве не сказано. Но зачем еще идут на войну? И о каком солидном денежном вознаграждении может идти речь в стране, где глубокая безработица, высокие цены на продовольствие и всплывшая ложь о том, что никаких «боевых» российские военные не получают? Весь интернет пестрит сообщениями о кидалове в армии. Россиян обманом заманивают на войну. Более того, экипировка мобилизованными покупается за свой же счет, потому что минобороны не в состоянии.

Русские очень возмущены. Повсеместно в соцсетях стали критиковать создателей ролика и ругать их на чем свет стоит. Более того, они считают, что причастные к созданию таких роликов должны понести уголовную ответственность за пропаганду насилия и убийств. А пока ответственность несут те, кто открыто выступает против войны и уклоняется от армии, чтобы не стать пушечным мясом. А на войне погибают по большей части дагестанцы, чеченцы, буряты, тувинцы и уголовники. Россия — она ведь великая…

Рамелла Ибрагимхалилова