На этой неделе было объявлено о создании конгломерата автопроизводителей Узбекистана, Казахстана и Азербайджана под названием «Тюркский автопром», сообщают Minval.

Речь идёт о сборке автомобилей УзАвто на площадках двух соседних стран, на заводах Азермаш и Сарыаркаавтопром.

Компания UzAuto опубликовала видеоролик, в котором сообщается о старте данного проекта:

«Сегодня автомобильная промышленность Узбекистана, Казахстана и Азербайджана объединяется в проекте «Тюркский автопром». Это объединение даст новый импульс развитию автомобилестроения на Евразийском континенте и объединит рынки с населением более 65 миллионов человек. Лидером в этом объединении по праву считается Узбекистан», — сказано в сообщении UzAuto.