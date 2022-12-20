Бюро по финансовой защите потребителей США обязало американский банк Wells Fargo выплатить более $3,7 млрд в связи с множеством допущенных нарушений в отношении клиентов. Об этом сообщается во вторник на сайте органа.

Более $2 млрд из этой суммы пойдет на выплаты компенсаций потребителям, а $1,7 млрд должно быть уплачено в качестве штрафа.

«Противозаконное поведение банка привело к многомиллиардному финансовому ущербу для его клиентов, а для тысяч потребителей — к потере их автомобилей и домов», — говорится в заявлении. Отмечается, что компенсационные выплаты будут перечислены владельцам в целом 16 млн счетов.

По версии регулятора, банк незаконно начислял проценты по ипотечным и автомобильным кредитам, снимал повышенные комиссионные за овердрафт по кредитным картам, а также устанавливал другие некорректные сборы с клиентов.

В последние годы Wells Fargo не раз уличали в серьезных нарушениях. Так, в феврале 2020 года банк согласился выплатить $3 млрд для урегулирования обвинений. В декабре 2018 года он выплатил еще $575 млн по требованию властей США. В апреле 2018 года федеральные регулирующие органы взыскали с банка $1 млрд за махинации на рынке автомобильных и ипотечных займов.