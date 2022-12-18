Азербайджанцы провели акцию и шествие в Гааге в знак протеста против армянского экологического терроризма и незаконной эксплуатации наших природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется после войны российский миротворческий контингент.

Азербайджанцы, присоединившиеся к инициативе Нидерландско-азербайджанской организации, довели до сведения европейской общественности информацию о том, что незаконная эксплуатация армянами природных ресурсов нашей страны усиливается и нам не позволяют провести мониторинг на этой территории.

Участники акции, скандируя лозунги против экологического терроризма, заявили, что поддерживают справедливые требования собравшихся в Карабахе азербайджанских протестующих.

Наши соотечественники подчеркнули, что экологический терроризм, осуществляемый армянами на протяжении долгих лет, угрожает всему региону, и призвали политиков и международные организации адекватно отреагировать на эту проблему, не молчать перед лицом подобных преступлений.