Восемь сотрудников иракской федеральной полиции погибли в воскресенье при взрыве бомбы, заложенной экстремистами на пути следования нескольких полицейских машин в северной провинции Киркук, сообщает телеканал Rudaw.

По данным представителей правоохранительных органов, среди погибших значится офицер сил МВД. В момент взрыва полицейские патрулировали местность близ населенного пункта Эль-Хувейджа к северо-западу от административного центра провинции.

Как отмечает телеканал, полицейские попали в засаду, устроенную боевиками террористической группировки «Исламское государство», разрозненные отряды которой еще действуют на севере Ирака.