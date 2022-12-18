Российский эксперт, выступивший с заявлениями против Азербайджана, уволен из Московского государственного университета международных отношений (МГИМО).

Отмечено, что необоснованная агрессивность и явный непрофессионализм заявлений Михаила Александрова вызвали крайне резкую негативную реакцию внешнеполитического сообщества и гнев у сотрудников МГИМО. Нанесен серьезный ущерб имиджу и интересам университета.

«В эфире одного из российских телеканалов Михаил Александров, занимавший должность ведущего эксперта Центра военно-политических исследований университета, сделал заявления, наносящие вред союзнику. Он грубо исказил цели и задачи политики России в отношении дружественного соседнего Азербайджана. Необоснованная агрессивность и явный непрофессионализм заявлений Александрова вызвали крайне резкую негативную реакцию внешнеполитической общественности и гнев у коллектива университета. Имидж и интересы университета сильно пострадали.

На основании установленных фактов несоответствия действий Александрова статусу сотрудника МГИМО, а также крайне халатного отношения Александрова к своим обязанностям, ректор подписал приказ о расторжении трудовых отношений с М.Александровым и его увольнении из университета», — говорится в информации, распространенной МГИМО.

Отметим, что М.Александров выступил с антиазербайджанскими заявлениями, комментируя на интернет-телеканале Rusarminfo мирную акцию азербайджанских экологов на Лачинской дороге. «Эксперт», выступавший с откровенно враждебными заявлениями, сказал, что Россия должна атаковать бакинскую нефтяную структуру.