Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 420 российских солдат. В общей сложности потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 97690 военных убитыми. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составили:
личного состава — около 97690 (+420) человек ликвидировано,
танков — 2985 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 5958 (+6) ед,
артиллерийских систем — 1947 (+1) ед,
РСЗО — 410 (+0) ед,
средства ПВО — 211 (+0) ед,
самолетов — 281 (+0) ед,
вертолетов — 264 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1648 (+0),
крылатые ракеты — 653 (+61),
корабли /катера — 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 4577 (+14) ед,
специальная техника — 174 (+2).
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