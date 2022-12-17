Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 420 российских солдат. В общей сложности потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 97690 военных убитыми. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составили:

личного состава — около 97690 (+420) человек ликвидировано,

танков — 2985 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 5958 (+6) ед,

артиллерийских систем — 1947 (+1) ед,

РСЗО — 410 (+0) ед,

средства ПВО — 211 (+0) ед,

самолетов — 281 (+0) ед,

вертолетов — 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1648 (+0),

крылатые ракеты — 653 (+61),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4577 (+14) ед,

специальная техника — 174 (+2).