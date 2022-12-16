Делегация, состоящая из представителей министерств экономики, Минэкологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold», провела встречу в штабе российских миротворцев.

Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы Масим Мамедов, передает АПА.

На встрече было еще раз отмечено, что в соответствии с представленной дорожной картой должен быть осуществлен осмотр месторождений золота «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли», решены вопросы организации соответствующих работ по мониторингу и инвентаризации.

В очередной раз не были созданы необходимые условия для проведения мониторинговой группой осмотра месторождений и не достигнуто выполнение поставленных задач.

Члены мониторинговой группы еще раз отметили, что незаконная эксплуатация месторождений должна быть прекращена, должны проводиться комплексные мониторинговые работы территории.