Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может рассматривать в качестве «законных целей» для ударов военные объекты и инфраструктуру (в том числе энергообъекты) стран НАТО, а также их военно-политическое руководство.

«1. Любые войска противника.

2. Любая военная и вспомогательная техника.

3. Любые объекты военной инфраструктуры. Из гражданской — мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, выполняющие военные заказы.

4. Военно-политическое руководство.

5. Вооружённые силы союзников, вступивших в войну, и расположенные на их территориях объекты», — написал он в своем телеграм-канале.

«Сегодня существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объёма вооружений Украине нападением на Россию? И соответственно, являются ли законными военные цели Североатлантического блока, перечисленные в пунктах 1-4 этой заметки? Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе…», — написал Медведев.