Потребности в новой волне мобилизации в Украине для сбора еще сотен тысяч людей не нужны. В настоящее время украинское войско укомплектовано и требует большего вооружения.

Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist.

Так, на вопрос журналиста, нужна ли Украине новая волна мобилизации, Залужный ответил, что ее проводят «в том виде, в каком она есть».

«У нас достаточно людей, и я четко вижу, что у меня есть. У меня достаточно. Мне не нужно еще сотни тысяч. Нам нужны танки, нам нужны бронетранспортеры, нам нужны БМП. И нам нужны боеприпасы…» — подчеркнул главнокомандующий.