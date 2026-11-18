Турция и Азербайджан наращивают военное сотрудничество на основе взаимного доверия, уделяя особое внимание совместным учениям и оборонной промышленности.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает TRT Haber.

«Оборонная политика и политика безопасности Турции не ограничиваются защитой собственных границ, а охватывают обширную географию и предполагают большую ответственность. Сегодня наши Вооружённые силы, помимо двустороннего военного сотрудничества, в рамках НАТО, ООН, Европейского союза и ОБСЕ вносят особый вклад в сохранение мира, предотвращение кризисов и укрепление стабильности.

В этом контексте мы укрепляем военное сотрудничество с нашим близким братом Азербайджаном на основе взаимного доверия, прежде всего в сферах совместной подготовки и учений, а также оборонной промышленности», — сказал Гюлер.