Турция и Азербайджан наращивают военное сотрудничество на основе взаимного доверия, уделяя особое внимание совместным учениям и оборонной промышленности.
Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает TRT Haber.
«Оборонная политика и политика безопасности Турции не ограничиваются защитой собственных границ, а охватывают обширную географию и предполагают большую ответственность. Сегодня наши Вооружённые силы, помимо двустороннего военного сотрудничества, в рамках НАТО, ООН, Европейского союза и ОБСЕ вносят особый вклад в сохранение мира, предотвращение кризисов и укрепление стабильности.
В этом контексте мы укрепляем военное сотрудничество с нашим близким братом Азербайджаном на основе взаимного доверия, прежде всего в сферах совместной подготовки и учений, а также оборонной промышленности», — сказал Гюлер.
По его словам, Турция внимательно следит за мирным процессом между Азербайджаном и Арменией.
«Мы убеждены, что установление прочного мира будет способствовать укреплению стабильности на Южном Кавказе, развитию транспортных и торговых связей, а также экономического сотрудничества», — заявил Гюлер.