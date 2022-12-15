Для определения точной численности армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, и их статуса [коренные / пришлые], необходимо проведение в 2023 году переписи армянского населения Карабаха азербайджанскими органами статистики и МВД, с одновременным опросом: намерены ли проживаемые в регионе армяне стать гражданами Азербайджана или же покинут регион, сделав релокацию в Ереван/Марсель/Сан-Франциско — после начала администрирования Азербайджаном сепаратистского анклава и его возвращения в азербайджанское правовое пространство.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.