Российская армия около четырех лет собирала ресурсы для войны против Украины. Однако они исчерпали их, не добившись практически никакого результата.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist.

«По моим подсчетам, должно быть, года за три с половиной-четыре они их (ресурсы) интенсивно собирали: людей, технику, боеприпасы. Я думаю, что у них было ресурсов на три месяца, чтобы достичь своих целей», — отметил он.

Залужный подчеркнул, что россияне исчерпали эти ресурсы и растратили свой потенциал, не добившись практически никакого результата. И это свидетельствует о том, что план был выбран неверно.

По словам главнокомандующего ВСУ, сейчас России приходится думать о том, как выйти из этой ситуации.