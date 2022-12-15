Я не сомневаюсь, что у россиян будет еще одна попытка занять Киев. Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist.

По его словам, мобилизация в РФ сработала, и теперь у России есть резерв в 1,2-1,5 млн солдат.

«Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут бороться. Они будут. Царь велел им идти на войну, и они идут на войну. Я изучал историю двух чеченских войн — было то же самое. Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2–1,5 млн человек… Россияне готовят около 200 тысяч свежих солдат. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одна попытка занять Киев», — отметил он.