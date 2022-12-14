Украинские военные 12 декабря нанесли успешный удар по россиянам в Запорожской области, уничтожена вражеская техника. При этом сегодня, 14 декабря, авиация обстреляла российские ЗРК.

Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

«Подтверждено огневое поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области. Уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военнослужащих противника уточняются», — подчеркивают в Генштабе.

При этом авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян. Ракетные войска и артиллерия обстреляли два пункта управления и восемь районов сосредоточения личного состава противника.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях солдаты РФ обстреляли районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Гай Черниговской области; Середина-Буда и Кучеривка в Сумской области и Глубокое, Старица, Новомлынск и Двухлетняя в Харьковской области. Также враг задействовал ударный БПЛА возле Кондратовки Сумской области.

На Купянском направлении танки, минометы, ствольная и реактивная артиллерия обстреляли позиции наших войск в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении от ударов оккупантов пострадали районы Площанки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ совершили обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Благодатное, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. Нанесли авиаудар неподалеку от Ступочки.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск возле Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении россияне огнем накрыли позиции защитников Украины у Угледара, Новоукраинки, Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска продолжили наносить удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.