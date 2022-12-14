В Кяльбаджарском районе четыре человека подорвались на мине. Данную информацию приводит пресс-служба МВД.

Сегодня вечером в районный отдел полиции поступила информация о том, что четыре человека, работающие на инфраструктурных проектах в районе села Чираглы Кяльбаджарского района, подорвались на мине и получили ранения.

«В настоящее время сотрудники полиции вместе с представителями соответствующих государственных структур привлечены к месту происшествия», — говорится в сообщении МВД.