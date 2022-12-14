Азербайджан на протяжении последних трех месяцев демонстрирует доказательства того, что Лачинская дорога используется не только в гуманитарных целях. Об этом в интервью Minval.az сказал политолог Фархад Мамедов, отметивший, что по этой дороге провозятся также мины, от которых гибнут азербайджанцы.

«По Лачинской дороге проезжают и иранские диверсанты, которых генерал Волков почему-то называет «строителями». По этой дороге в Карабах поступает вооружение, по этой же дороге в Карабах приезжают иностранцы, враждебно настроенные к нашей стране. И вот сейчас стало известно о незаконной эксплуатации азербайджанского золоторудного месторождения, что и привело к нынешнему кризису.

— Вот уже несколько дней мы наблюдаем армянскую истерию по данному поводу, и видим, что некоторые страны отреагировали негативно на акцию наших экологов и представителей гражданского общества. Армяне снова завопили о «геноциде», которым им якобы «угрожает» Азербайджан.

— Международная реакция в таком разрезе не должна нас, в принципе, особо волновать, так как все происходит на законной территории Азербайджана, и все те страны, которые высказываются не в нашу пользу, делают только хуже себе, ибо теряют и доверие азербайджанского общества, и репутацию нейтральных посредников. Я не говорю о Франции – это зло в самом чистом виде, а вот в США могли бы не делать односторонних заявлений. Если есть, что сказать, лучше сделать это более обширно и грамотно. Далее: специалистами по этническим чисткам являются именно армяне, потому что на территории Карабаха не осталось в течении 25 лет ни одного азербайджанца! И что-то мы не слышали от поддерживающих т.н. «геноцид армян» международных организаций и институтов хотя бы слово о том, что на самом деле все было как раз наоборот, и что «притесняемые и гонимые» соседи на самом деле устроили самый настоящий геноцид азербайджанского населения Карабаха. Да, подобные заявления были вполне ожидаемы, но опять же, они все заранее обречены на провал. У Азербайджана четкая позиция в данном вопросе, и менять курс никто не собирается.

— Генерал Волков по-прежнему никак не отреагировал на мирную акцию, собравшуюся на Лачинской дороге. Похоже, он и не собирается выходить к людям. Как вы считаете, это принцип или отсутствие директивы? Может быть, хитроумный маневр, предполагающий, что с наступлением сильных холодов митингующие разойдутся?

— С правовой точки зрения Россия признает территориальную целостность Азербайджана, посол России посетил Шушу, сам Лавров говорил о том, что если Армения соглашается признавать территориальную целостность Азербайджана согласно Алматинской декларации, то это означает признание Карабаха за Азербайджаном. И отсюда мы можем сделать вывод, что Россия также признает территориальную целостность Азербайджана, а значит и признает Карабах территорией Азербайджана. И, соответственно, на признанной за Азербайджаном территории должно реализовываться азербайджанское законодательство. Все эти механизмы должны быть четко проработаны, но этого не происходит, а наоборот, процессы идут в контексте увеличения напряжения. Чтобы купировать все эти процессы и не доводить до вооруженной эскалации, азербайджанские экологи решили поговорить с Волковым лично, и ждут сейчас его реакции на происходящее.

Отмечу, что единственной страной, выполняющей посредническую функцию, является Россия. С другой стороны, проблема Волкова состоит в том, что он не смог (или не захотел) решать вопросы локально и в результате его неспособности управлять этими процессами президент РФ вынужден был созвониться с Ильхамом Алиевым и попытаться решить данную проблему. Понятно, что есть обязательства, согласно трехстороннему заявлению, обязательства эти хоть и частично, но исполняются, и новые реалии создают основу для корректировки этих обязательств, в частности относительно Лачинского коридора. Во-первых, потому что Азербайджану не представлен Зангезурский коридор, режим деятельности и работы которого должны быть пересмотрены. И во-вторых, Азербайджан уже продемонстрировал подтвержденные со стороны Волкова фото- и видеофакты нецелевого использования Лачинской дороги. Поэтому есть необходимость пересмотреть элемент контроля над людьми, грузами и автотранспортом, прибывающим в Азербайджан.

Яна Мадатова